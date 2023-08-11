Юрий Гальцев снял музыкальный клип на песню о Сатке

Песню юморист написал в 2021 году после отдыха в Челябинской области

Юморист Юрий Гальцев снял музыкальный клип на песню о Сатке, которую он написал в 2021 году во время отдыха в Челябинской области. В видео артист гуляет по городу, играет на гитаре и напевает строчки из песни.

Клип на своей странице в «ВКонтакте» выложил глава Сатки Александр Глазков.

«Хороший друг Сатки — Юрий Гальцев, будучи у нас в гостях, написал песню про город, который запал ему в душу. Команда Юрия Николаевича сняла клип. Приятно смотреть видео под добрые слова о любимом многими жителями городе»,— пишет мэр города.

Сама песня — классический гитарный романс, в котором Юрий Гальцев признается Сатке в любви, описывает прошлое и настоящее, отмечая, как преображается и хорошеет город.