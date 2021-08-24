Жителей Челябинской области приглашают принять участие в соревнованиях по фоновой ходьбе

Победителя определят с помощью мобильного приложения

С 2019 года во всех регионах России проводятся турниры проекта «Человек идущий». Они не требуют от участников дополнительных усилий — нужно всего увеличивать количество шагов, сделанных за день. В этом году южноуральских любителей пеших прогулок приглашают к участию в марафоне. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта Челябинской области.

По словам организаторов, будут сформированы группы по 20—25 человек для участия в соревнованиях. В течение дня сделанные ими шаги будут подсчитываться, и на основе этого сформируется рейтинг команд. По итогам соревнований состоится торжественная онлайн-церемония награждения.

Координаторы проекта уверены, что проведение соревнований мотивирует общество к увеличению физической активности, а сам формат мероприятия позволит избежать массового скопления людей.

Напомним, проект благотворительного фонда «Лига здоровья нации» третий год подряд становится победителем грантового конкурса Минспорта России и имеет поддержку в рамках федерального «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Проект направлен на повышение двигательной активности людей среднего и старшего возраста, развитие естественных методов оздоровления, создание условий для ведения здорового образа жизни. В 2021 году планируется проведение Всероссийских командных соревнований по фоновой ходьбе среди муниципалитетов, общественных команд, а также пенсионеров с использованием мобильного приложения для подсчета шагов.

Автор: София Поромова.