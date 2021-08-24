Wildberries продолжает переговоры по строительству логистического центра в Челябинской области

Инвестиции в объект могут составить 5 миллиардов рублей

Онлайн-ритейлер Wildberries не отказывается от планов по строительству распределительного центра в Челябинской области площадью 100 тыс. кв. м. Появление логоцентра в Екатеринбурге на 5 тыс. рабочих мест не отменяет необходимость развития в других регионах, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе компании.

В Wildberries подчеркивают, что не заявляли о планах по строительству логоцентра именно в Миассе. Компания изучала и продолжает рассматривать различные площадки в регионе.

«Wildberries активно развивает свое присутствие на территории России, поэтому мы планируем открытие распределительных центров и в других регионах страны. Новый логистический центр компании в Свердловской области расположится в Екатеринбурге, точный адрес земельного участка опубликуем после начала строительства в 2022 году. Запуск первой очереди площадью 100 тыс. кв. м ожидается в период 2022—2023 годов», — заявили в Wildberries.

В распоряжении ИА «Первое областное» оказались документы, свидетельствующие о том, что переговоры продолжаются. В частности, идет активное обсуждение возможных характеристик земельного участка и инженерной инфраструктуры, необходимой для возведения логистического комплекса. Wildberries просит выделить ему территорию в 20 га на равнине, без заболоченных участков, рядом с трассой М5. Неподалеку должны быть подъездные пути, рассчитанные на 300 крупнотоннажных автомобилей, 320 малотоннажных грузовиков, 500 легковых машин в сутки. Участок планируют взять в аренду или выкупить.

Предполагаемый объем инвестиций при строительстве распредцентра в Челябинской области — 5 млрд рублей. В регионе может быть создано 5 тыс. рабочих мест.

Информация о ряде подходящих площадок, предложенных Челябинской областью, сейчас на рассмотрении компании. Эта работа ведется в том числе в рамках заключенного между сторонами еще год назад соглашения об инвестсотрудничестве.

«Изначально с компанией прорабатывался вопрос расположения логистического комплекса в Миассе, так как предприятие было заинтересовано в получении налоговых преференций, положенных резидентам ТОСЭР. Постепенно на первый план вышли логистические и транспортные преимущества. Поэтому сейчас инвестор рассматривает и другие предложения: как ТОСЭР, так и непреференциальные территории. Уверен, вся эта работа также подойдет к логическому завершению, и в нашем регионе локализуется такой крупный инвестор», — комментирует заместитель губернатора Егор Ковальчук.

В феврале этого года депутаты Миасского горсобрания удовлетворили протест прокурора на выделение земельного участка, где мог разместиться логистический центр Wildberries. После этого в компании заявили, что рассматривают другие площадки для размещения объекта. Одними из самых перспективных и готовых с точки зрения уровня развития транспортной инфраструктуры оценивались площадки вдоль трассы М-5 рядом с Челябинском и поселком Атлян.