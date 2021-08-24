Индекс промпроизводства в Челябинской области увеличился на 12%

Самый большой рост отмечен в сфере добычи полезных ископаемых

С января по июль 2021 года индекс промышленного производства в Челябинской области вырос на 12% к аналогичному периоду прошлого года. Сведения опубликованы Челябинскстатом.

«Таким образом, промышленность Челябинской области переросла не только низкую базу прошлого года, вызванную трудностями пандемии, но и показала уверенный рост по основным отраслям к 2019 году», — отмечают в пресс-службе министерства экономического развития региона.

Наибольший рост показателя зафиксировали в сфере добычи полезных ископаемых — на 39%. В отрасли обеспечения электроэнергией, газом и паром показатель увеличился на 10,6%, в обрабатывающих производствах произошел рост на 10%, а в отрасли водоснабжения — на 3,1%.





Напомним, по результатам января — июня текущего года Челябинская область стала лидером в Уральском федеральном округе по росту индекса промышленного производства. К аналогичному периоду прошлого года показатель увеличился на 13,3%.