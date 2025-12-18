Женскую баскетбольную команду «Металлург» усилили две перспективные студентки

За главный клуб из Магнитогорска будут выступать Елизавета Конькова и Лилия Шаляпина

Баскетбольный женский клуб «Металлург» из Магнитогорска пригласил в свои ряды двух спортсменок из команды «Стальные сердца». Пошли на повышение и выступят в Высшей лиге Елизавета Конькова и Лилия Шаляпина. Они должны помочь коллективу побороться за первое место в турнире, сообщает пресс-служба ЖБК «Металлург».

Обе спортсменки начинали текущий сезон в Студенческой лиге РЖД, выступая за команду «Стальные сердца». Елизавета Конькова играет на позиции легкого форварда, ее средние показатели — 13,5 очка и 5 подборов за матч. Атакующий защитник Лилия Шаляпина в сезоне-2025/2026 набирала в среднем 12,1 очка за игру.

Отметим, что Лилия Шаляпина уже пробовала свои силы в главной женской баскетбольной команде Магнитогорска. В прошлом сезоне она защищала цвета «Металлурга» в Высшей лиге.

Напомним, что после 18 матчей ЖБК «Металлург» занимает второе место в регулярном чемпионате Высшей лиги, набрав одинаковое количество очков с челябинской «Славянкой-ЧКПЗ». Магнитогорский клуб является одним из фаворитов турнира.