Баскетболистки возрожденного челябинского клуба «Славянка» провели первую открытую тренировку для СМИ. Руководство клуба представило игроков нового коллектива, пригласило ветеранов команды и познакомило с главным тренером Захаром Чернявским, который накануне приступил к своим обязанностям. За тренировочным занятием баскетболисток внимательно наблюдали корреспонденты Первого областного информагентства.
«Это очень важное событие для всего челябинского баскетбола. Команда, которая долгое время являлась флагом не только баскетбола, но и регионального спорта, в этом году возрождается. Созданием „Славянки“ мы завершаем формирование женской баскетбольной пирамиды в регионе. В прошлом году были созданы женские команды ДЮБЛ в Челябинске и Магнитогорске. БК „Славянка“ должен стать тем клубом, в который будут стремиться попасть юные и перспективные южноуральские спортсменки», — рассказал президент БК «Челбаскет» Николай Сандаков.
С 1 августа «Славянка» начала первые «втягивающие» сборы, они продлятся 15 дней. Далее команда начнет проводить полноценные тренировки и сыграет несколько товарищеских игр. Состав команды полностью укомплектован и состоит из 14 игроков. Половину из них составляют воспитанницы южноуральских баскетбольных школ. Вместе со взрослой к предстоящему сезону готовится и юношеская команда.
Решать задачи на дебютный сезон предстоит не только игрокам, но и тренерскому штабу. Челябинский клуб возглавил Захар Чернявский, имеющий большой опыт работы с молодыми и перспективными юниорскими командами. 29-летний специалист ранее входил в штаб юниорской сборной России (U16).
«Тяжело говорить об уровне команд Высшей лиги, потому что в связи с уходом иностранных игроков и тренеров ротации произошли во всех лигах. Наша команда полностью сформирована, но мы будем продолжать следить за молодыми игроками. Цель на сезон — закрепиться в лиге, наиграть состав и стараться побеждать в каждом матче», — отметил главный тренер БК «Славянка» Захар Чернявский.
Также в подготовительный период планируется провести предсезонный турнир, посвященный памяти основателя, президента и тренера БК «Славянка» Юрия Перминова. В нем примут участие четыре команды.
«Баскетбол дает нам колоссальную энергию. Это основа, которая нам дала путевку в жизнь, и он никогда не уходит из нее. Мы очень рады, что „Славянка“ снова с нами. Будем болеть за нее душой и сердцем и обязательно посещать все игры. Многие девчонки мне близки и дороги, буду за них переживать», — поделилась своими эмоциями ветеран южноуральского клуба Татьяна Ларионова.
Отметим, что первые официальные игры «Славянки» пройдут на Кубке России, который стартует в сентябре. Чемпионат пройдет в два этапа — регулярный турнир и плей-офф. Всего в чемпионате Высшей лиги выступят девять команд: «Юность», «Спартак»-2, «Надежда»-2, «Динамо»-2, «Енисей»-2, «ЧГУ-Атланта», «Вологжанка-Вологда-регион», «Славянка» и «Самара»-2.
В нынешнем составе команды выступят и три спортсменки, ранее выступавшие за «Славянку». Вернулись в большой баскетбол Ирина Романова, Вера Фатеева и Юлия Калугина. Вероятнее всего, вокруг них и будет строиться игра команды.
«В связи с рождением детей я немного ушла в тень и даже не думала о возвращении в баскетбол. Но как я могла отказаться, когда попросили помочь „Славянке“? Конечно же, согласилась. Это клуб, которому я многим обязана. Приложу все силы, чтобы передать свои знания и опыт молодым девчонкам. С нетерпением ждем начала нового сезона», — призналась Ирина Романова.
БК «Славянка». Состав команды:
Ирина Александрова (1988 г. р.), Валерия Яковлева (1997), Анна Ситникова (2003), Ульяна Титова (2003), Юлия Калугина (1992), Вера Чигрина (2001), Татьяна Казакова (1995), Елизавета Галынина (2003), Олеся Думенко (2001), Мария Ушакова (2004), Татьяна Беспалова (2003), Софья Носкова (2004), Екатерина Кошкина (2005) и Виктория Семенова (2005).
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