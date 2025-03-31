Женская команда «Металлург» выиграла первый матч плей-офф в баскетбольной Высшей лиге

Девушки из Магнитогорска неожиданно победили в гостях у «ЧГУ-Атланта» — 80:94

Баскетболистки магнитогорского «Металлурга» преподнесли сюрприз в Высшей лиге, выиграв первый матч плей-офф у одного из фаворитов турнира. Сегодня, 31 марта, подопечные Сергея Тюрина победили в гостях у «ЧГУ-Атланта» со счетом 80:94. Фантастическую результативность показала лидер южноуральской команды Мария Адащик, набравшая 32 очка, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Четвертьфинальная пара плей-офф «ЧГУ-Атланта» vs «Металлург» изначально представлялась одной из самых интригующих в Высшей лиге. Даже несмотря на то, что команды по итогам регулярного чемпионата расположились на разных полюсах турнирной таблицы (2 и 7-е места). Дело в том, что по игре и составу магнитогорский коллектив явно занимал не «свое» место. Кроме того, прижилась в коллективе и пополнившая его по ходу сезона Дарья Аникина.

В заявке на матч у «ЧГУ-Атланта» отсутствовала Софья Огурцова — безусловный лидер чебоксарского клуба. Кстати, она же — MVP регулярного чемпионата! При этом в официальном паблике команды отсутствовала какая-либо информация о том, почему она вынуждена была пропустить важнейший поединок. Как бы то ни было, но хозяйки площадки остались без своего лидера, и это могло прямым образом отразиться как на игре, так и результате команды.

Впрочем, в первом периоде ее отсутствие никак не сказывалось. Роль лидера взяла на себя Мария Ануфриенко. Впрочем, у «Металлурга» был свой козырь в лице Марии Адащик. К началу второй четверти в ее активе было уже 13 очков и 6/6 попадания с игры, в том числе точный бросок с трешки. Хорошо включилась в игре и Ирина Мишина — два выстрела в цель!

Девушки из Магнитогорска забрали концовку второго периода, увеличив отрыв «+9» к большому перерыву. Но вы только вдумайтесь в эти цифры: Мария Адащик к этому моменту набрала аж 25 очков — фантастическая результативность! Она практически в одиночку тащила команду к победе.

Для сведения: наибольшее количество очков в матче в текущем сезоне набрала... Софья Огурцова. Произошло это в матче с пензенской «Юностью». Но болельщики «Металлурга» наверняка не забыли того, как вдохновенно сыграла лидер «ЧГУ-Атланты» в Магнитогорске — 36 и 37 очков!

Впрочем, девушки из Чебоксар и не думали сдаваться. Они включились в борьбу в третьем периоде, став сокращать разрыв в счете. И делали они это, конечно же, благодаря Марии Ануфриенко. Практически каждую атаку партнеры по команде доверяли завершать своему лидеру. К исходу третьего периода на ее счету было уже 31 очко, а на табло горели уже 63:67 в пользу магнитогорской команды.

Матч стал больше походить не на противостояние двух клубов, а противоборством их лидеров. В какой-то момент хозяйки почти догнали соперниц — 68:72. И тут в нужный момент включилась в игру Дарья Аникина. Она сначала дважды подряд забила с «трешки», а затем эффектно забила в сольном проходе.

Девушки из Чебоксар после такого рывка соперника окончательно сникли. У них уже не было сил и резервов для того, чтобы изменить ситуацию в матче. «Металлург» выиграл со счетом 80:94. Неожиданный, но отнюдь не сенсационный результат этой игры.

Баскетбол. Высшая лига. Женщины. Плей-офф. Четвертьфинал. Первый матч.

31 марта. «ЧГУ-Атланта» (Чебоксары) — «Металлург» (Магнитогорск) — 80:94 (22:23, 16:24, 25:20, 17:27).

«ЧГУ-Атланта»: Ануфриенко (35), Силанова (17), Бабкова (8), Кириленко (6), Коробенко (6), Шевченко (4), Косинова (4), Лавренова.

«Металлург»: Адащик (32), Голякова (17), Аникина (16), Котельникова (9), Мордвинцева (8), Давыдова (7), Мишина (5), Хипиева, Гайдукова, Завьялова, Коробейщикова, Телегина.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Мария Адащик («Металлург»)

Великолепный матч в исполнении лидера магнитогорской команды: 32 очка, 9 подборов, 7 передач, 3 перехвата и 44 (!) балла эффективности. Так здорово в этом сезоне Адащик еще не играла!

Мария Ануфриенко («ЧГУ-Атланта»)

Безусловный лидер в матче в составе чебокарского клуба. Стала самым результативным игроком встречи, набрав аж 35 очков.

Дарья Аникина («Металлург»)

В первой половине матча у нее мало что получалось. Но зарешала в четвертом периоде, выдав мощный отрезок. Он во многом стал ключевым в поединке.

Магнитогорский «Металлург» повел в серии до двух побед 1-0. А это значит, что подопечным Сергея Тюрина осталось закрепить успех в домашнем поединке, который состоится 5 апреля. В случае победы девушки из Магнитогорска попадут в полуфинал турнира.

Фото: пресс-служба «ЧГУ-Атланта» (Чебоксары).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).