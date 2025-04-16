Баскетболистки «Металлурга» с двух побед стартовали в первенстве ДЮБЛ

Девушки из Магнитогорска впервые вышли в полуфинал всероссийских соревнований

В Магнитогорске стартовал «Финал восьми» первенства Детско-юношеской баскетбольной лиги среди юниорок. Успешно провели первые два поединка девушки из команды «Металлург». Хозяйки площадки выиграли матчи у соперниц из Москвы и впервые в своей истории гарантировали себе выход в полуфинал турнира, сообщается на сайте Российской федерации баскетбола.

«Финал восьми» первенства ДЮБЛ собрал в Магнитогорске сильнейшие юниорские команды девушек страны. Такого права они добились в результате многоступенчатой системы отборочных турниров. Среди участников оказался и «Металлург». На групповом этапе девушки из «Металлурга» встретились с соперницами из Москвы. Они одержали победу над «Динамо-ДЮБЛ» (87:70) и «МБА-Академия» (83:73).

Баскетбол. Первенство ДЮБЛ. Юниорки. «Финал восьми». Группа F1. Результаты матчей:

14 апреля

«Динамо-Юниор» (Курск) — «МБА-Академия» (Москва) — 86:47

«Металлург» (Магнитогорск) — «Динамо-ДЮБЛ» (Москва) — 87:70

15 апреля

«Динамо-ДЮБЛ» (Москва) — «Динамо-Юниор» (Курск) — 80:99

«МБА-Академия» (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) — 73:83

Таким образом, девушки из «Металлурга» обеспечили себе выход в полуфинал турнира. Сегодня, 16 апреля, им предстоит провести заключительный поединок группового этапа, их соперник — «Динамо-Юниор» (Курск).

«Выход в полуфинал „Металлурга“, безусловно, серьезное достижение для магнитогорского баскетбола. Но сенсацией его можно было бы назвать только до этого сезона. Сейчас же в активе уральских юниоров уже есть немало побед над самыми серьезными соперниками», — сообщает пресс-служба РФБ.

Отметим, что лидерами юниорской команды «Металлург» являются три игрока. Алена Телегина, Софья Гайдукова и Кристина Колесникова набрали наибольшее количество очков магнитогорского клуба. Добавим, что 18 апреля состоятся полуфинальные поединки, а на следующий день — финал и матч за 3-е место.