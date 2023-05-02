Воспитанник магнитогорской школы хоккея Ярослав Хабаров объявил о завершении своей игровой карьеры. Защитник прошел путь от школы до главной команды «Металлурга» и провел за нее 483 матча в КХЛ. После завершения карьеры Ярослав Хабаров вошел в обновленный тренерский штаб «сталеваров», сообщает пресс-служба ХК «Металлург».
Ярослав Хабаров в составе «Стальных лис» становился первым в истории обладателем Кубка Харламова, а позднее дважды выигрывал с «Металлургом» Кубок Гагарина. Всего Ярослав провел в КХЛ 595 матчей, и 483 из них — за «Металлург», набрав 66 (13 + 53) очков при показателе полезности +43.
продлил контракт с форвардом Никитой Коростелевым. Игрок подписал соглашение со «сталеварами» до конца сезона‑2024/25. Кроме того, в Магнитогорске стартовали всероссийские соревнования по хоккею «Кубок чемпионов». За победу сражаются 10 лучших детских команд из России и Беларуси.
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