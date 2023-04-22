На льду магнитогорской Арены «Металлург» с 1 по 10 мая пройдет «Кубок Чемпионов» U16. В турнире примут участие 10 лучших детских команд из России и Беларуси. В общей сложности состоится 33 игры, которые могут посетить все желающие, сообщает пресс-служба ХК «Металлург»
В финале всероссийских соревнований среди юношей до 16 лет сыграют команды: магнитогорского «Металлурга», «Авангарда», «Амура», московское «Динамо», «Динамо-Джуниверс» из Минска, «Локомотив-2004», «Салават Юлаев», «Северсталь», «Сибирь» и СКА. Групповой этап турнира пройдет с 1 по 6 мая, а с 7 по 10 мая состоятся решающие матчи.
«Кубок Чемпионов» — это новый бренд, организованный Федерацией хоккея России. Под его эгидой объединены первенство России среди юношей до 17 лет и всероссийские соревнования среди юношей до 16 и 15 лет. Подробное расписание турнира будет опубликовано позднее.
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