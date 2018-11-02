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/ Пауэрлифтера, купившего запрещенные анаболики, отправили под суд

Пауэрлифтера, купившего запрещенные анаболики, отправили под суд

Мужчина хотел сделать мышцы больше и выразительнее.
сегодня в 13:53
  |  Спорт

Пауэрлифтер из Челябинска, стремясь нарастить мышечную массу, оказался под подпиской о невыезде. В мае 2018 года он решил заказать стероиды. Выбрал белорусского поставщика, зарегистрировался на сайте, отметил интересующие анаболики и внес оплату — 2736 рублей. После этого пауэрлифтер принялся ждать посылку и даже ее получил. Однако препараты, которые заказал челябинец, содержали в себе сильнодействующие вещества, оборот которых в России ограничен. Так что пауэрлифтера задержали.

Гражданин РФ обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих веществ». Вину в предъявленном обвинении П. признал полностью, в содеянном раскаялся. — рассказала сайту «Первый областной"пресс-секретарь прокуратуры Тракторозаводского района Ольга Кузнецова.

Обвиняемый ранее никогда не привлекался к уголовной ответственности, женат и воспитывает двух детей.

За совершенное преступление ему грозит до 7 лет лишения свободы с штрафом до миллиона рублей.

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