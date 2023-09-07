Записать ребенка в спортшколу теперь можно на «Госуслугах»

Родители могут выбрать не только вид спорта, но и ближайшую к дому секцию

У челябинцев появилась возможность записать ребенка в спортивную школу, не выходя из дома. Сделать это можно на едином портале государственных услуг. Благодаря новому сервису родители могут выбрать не только вид спорта для занятий ребенка, но и ближайшую к дому спортшколу. Первое областное изучило новые возможности портала госуслуг. Рассказываем, как и что нужно делать.

Портал «Госуслуги» предоставляет российским семьям возможность записать детей на самые разнообразные программы дополнительного образования. Они могут быть совсем бесплатными, частично платными (сертифицированными) или доступными исключительно за личные средства родителей.

Записать ребенка может только его законный представитель, то есть родитель, усыновитель, попечитель или опекун, самостоятельно ребенок может записаться только с 14 лет. Из документов нужен паспорт заявителя, свидетельство о рождении ребенка и СНИЛС. Причем начать обучение можно с самого раннего возраста, главное, чтобы нашелся подходящий кружок.

Как это работает? Записать ребенка в кружки и секции можно не выходя из дома. Нужно лишь авторизоваться на портале «Госуслуги», перейти в раздел «Дети и образование», выбрать вкладку «Запись в организацию спортивной подготовки» и следовать инструкциям.

Программа даст возможность узнать более подробную информацию о спортшколе — где проходят занятия, кто их ведет, какой размер группы набирается и какого возраста ребята принимаются в секцию. В некоторых случаях можно узнать описание учебных программ, план занятий, результаты обучения и т. д. Кроме того, сервис позволяет выбрать спортшколу, которая располагается ближе к дому.

«Заявление на запись в спортшколу рассматривают в течение 7 рабочих дней, но, если есть вступительные испытания, срок зачисления может увеличиться до 45 рабочих дней. Уведомление о зачислении в кружок придет в личный кабинет. Записаться можно, пока ведется набор. Как только он закончится, запись будет недоступна. Группы с закрытым набором помечены как недоступные для записи», — сообщается на портале госуслуг.

Корреспондент Первого областного проверил возможности нового сервиса. Скажем, меня интересовала секция по футболу для моего ребенка. В соответствующем окне на портале указал домашний адрес, а программа выбрала ближайшую к дому спортшколу по футболу. Ей оказалась КДЮСШ «Факел». Также всплыло окно с подробной информацией о ней — контакты (телефон, электронная почта, адрес), режим работы и статус открытия набора в секцию.

Добавим, что в Челябинске на сегодняшний день работают более 50 муниципальных спортивных школ. На сайте управления по ФКиС есть полный перечень учреждений, оказывающих услуги спортивной подготовки.