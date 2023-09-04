В челябинской спортивной школе «Вероника» объявили о наборе мальчиков и девочек с 3-х лет на новый учебный год. В программу обучения войдут европейская и латиноамериканская программы, смус, сольный танец, акробатический рок-н-ролл, брейкинг, хореография. Занятия будут проходить бесплатно, сообщает пресс-служба спортшколы «Вероника».
В танцевальной школе работают опытные тренеры, спортсмены участвуют в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах. Кроме того, ребята могут получить спортивный разряд и выполнить нормативы ГТО.
Тренировки проходят как индивидуально, так и в группе. Направления, адреса тренировок и контакты для записи доступны по ссылке. Занятия в спортивной школе проводятся абсолютно бесплатно.
Добавим, что ранее в челябинской спортивной школе «Вероника» прошли российско-китайские тренировочные сборы. В рамках лагеря состоялась встреча с экспертами из разных стран, танцевальные мастер-классы и товарищеский турнир по танцевальному спорту.
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