В челябинской спортшколе «ЧТЗ» обновили тренировочный зал

Здесь появилось современное покрытие, новое освещение и вентиляция

«В текущем году для школы также закуплены многофункциональный комплекс для подготовки спортсменов к лыжным гонкам, барьеры для легкоатлетов, татами для воспитанников отделения карате»,

— говорит начальник городского спортуправления Максим Клещевников.