В Челябинске в МБУ «Спортивная школа „ЧТЗ“» отремонтировали тренировочный зал. В помещении покрасили и почистили стены, появилось новое освещение, покрытие, вентиляция, сообщает управление по ФКиС администрации Челябинска.

«В текущем году для школы также закуплены многофункциональный комплекс для подготовки спортсменов к лыжным гонкам, барьеры для легкоатлетов, татами для воспитанников отделения карате», — говорит начальник городского спортуправления Максим Клещевников.
Кроме того, в ближайшее время у школы «ЧТЗ» появится новое оборудование для спортивного ориентирования и скалолазания.

Добавим, что накануне в Челябинске открыли два новых спортивных комплекса. Один появился в жилом комплексе «Вместе», а второй открыли на месте заброшенного недостроя в районе ДК ЧТПЗ.