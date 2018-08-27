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«Забег за облака» состоялся на Таганае

Традиционный горный марафон прошёл в 23-й раз.
сегодня в 11:27
  |  Спорт

Всего на соревнованиях собралось 412 участников из Челябинской и Свердловской областей, Республики Башкортостан, Удмуртии, Москвы и Пермского края. В этом году был впервые организован забег для детей до семи лет. Юным бегунам предстояло преодолеть дистанцию на 500 метров. Взрослым же участникам необходимо было пробежать 12, 30 или 42 километра.

На 12-километровый круг в этом забеге отправилось 193 человека. Это была самая многочисленная группа участников. Здесь лидировали Пётр Огородников из Златоуста и Екатерина Бахтерева из Каменск-Уральского. Всего через полторы минуты после 20-летней соперницы финишную черту пересекла 11-летняя Алиса Рахманкулова, сотворившая настоящую сенсацию этих соревнований. — рассказали организаторы соревнований.

На 30-километровой дистанции победителями стали Станислав Сабокарь из Екатеринбурга и Наталья Нещерет из Челябинска. Дистанцию в 42 километра первыми преодолели красноуралец Алексей Толстенко и Лилия Салахаутдинова из Пермского края. 

Организаторы отмечают сложность, с которой столкнулись участники-марафонцы. Бегуны преодолевали и без того сложные дистанции в дождь и сильный ветер.

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