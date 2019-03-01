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/ Семь южноуральских спортсменов представят Челябинскую область на Универсиаде в Красноярске

Семь южноуральских спортсменов представят Челябинскую область на Универсиаде в Красноярске

Открытие игр состоится в субботу, 2 марта.
сегодня в 15:57
  |  Спорт

Семь спортсменов из Челябинской области вошли в сборную России на Универсиаду в Красноярске. В состав национальной команды попали представители 4 видов спорта: сноуборда, фристайла, хоккея и шорт-трека.

Челябинская область делегирует на XXIX Всемирную зимнюю Универсиаду 7 спортсменов: Илья Баскаков, Яна Доновская, Полина Смоленцева, Елизавета Сафонова, Игорь Омелин, Александр Тридчиков, Екатерина Ефременкова. Соревнования на Всемирной Универсиаде пройдут по 11 видам спорта: хоккею с мячом, хоккею с шайбой, биатлону, лыжным гонкам, фристайлу, сноуборду, горнолыжному спорту, спортивному ориентированию, фигурному катанию, керлингу и шорт-треку. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства спорта Челябинской области.

Отметим, что Универсиада — является молодежным аналогом Олимпийских игр. Уже более 50 лет соревнования студентов является вторым по значимости и представительству комплексным международным мероприятием на мировой спортивной арене. Универсиада проводится под эгидой Международной федерации студенческого спорта, а само слово «Универсиада» происходит от слов «Университет» и «Олимпиада».

Игры пройдут со 2 по 12 марта в Красноярске. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта. В Универсиаде примут более 3 тысяч спортсменов из 50 стран мира.

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