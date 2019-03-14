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/ Десять медалей на первенстве России по универсальному бою выиграли спортсмены из Челябинской области

Десять медалей на первенстве России по универсальному бою выиграли спортсмены из Челябинской области

Южноуральцы прошли отбор на европейские соревнования.
сегодня в 16:59
  |  Спорт

Спортсмены из Челябинской области успешно выступили на первенстве России по универсальному бою. Южноуральцы завоевали 10 медалей на соревнованиях в городе Медынь Калужской области, которые прошли с 3 по 12 марта.

Сразу две медали выиграла Марина Бычкова, завоевав золото в дисциплине «Классика», и бронзу в «Лайт» в весовой категории свыше 62 килограмм. Спортсменка тренируется в МБУ ДО «ЦВР «Юность» в Челябинске под руководством Владислава Миронова на базе Школы № 145 (Ф) поселка Смолино.

Серебряную медаль в этой же возрастной категории завоевала Екатерина Костоусова дисциплине «Лайт», а также бронзу в «Классике». У Виктории Гагариной два третьих места в весе до 62 килограммов в разделах «Лайт» и «Классика». Обе спортсменки тренируются под руководством Алексея Алименко в спортклубе «Файт». В возрастной категории 18−20 лет двукратным победителем соревнований стала Гюзяль, первенствовавшая и в «Классике», и в «Лайте». Эта спортсменка занимается в спортклубе «Файт» под руководством ЗТР Рагиба Абдуллаева. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Министерства спорта Челябинской области.

Кроме того, серебряную медаль в весовой категории до 95 килограммов в «Классике» выиграл Олег Кочнев, а Иван Деев завоевал бронзовую медаль в весе до 60 килограммов.

Отметим, что победители и призеры первенства России прошли отбор в состав национальной сборной для участия в первенстве Европы. Соревнования пройдут в Кишиневе, с 23 по 28 апреля.

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