Южноуральский пловец финишировал седьмым на Паралимпиаде в Токио

Дмитрий Черняев из Челябинска оказался за чертой призеров в плавании

Сегодня, 25 августа, в Токио завершился первый день соревнований по плаванию на летних Паралимпийских играх — 2020. В заключительном виде программы на дистанции 200 м вольным стилем финишировал седьмым челябинский спортсмен Дмитрий Черняев.

Российский спортсмен успешно стартовал в предварительном заплыве, показав третий результат, и вышел в финал соревнований. Однако бороться с лидерами мирового плавания было сложно — уж слишком велика разница в классе. Кроме того, Дмитрий Черняев специализируется в большей степени в другом стиле плавания — брассом.

Тем не менее челябинец сумел оказать достойное сопротивление сильнейшим пловцам мира. На первой половине дистанции он хоть и уступал, но незначительно. Однако на последних 60—100 метрах дистанции соперники значительно ускорились, нашему земляку не хватило сил поддержать их темп. В итоге — 7-й результат (2.51,91).

Отметим, что Дмитрий Черняев является победителем и призером чемпионатов мира и Европы по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Но все его значимые победы и достижения связаны с короткими дистанциями (50 и 100 м) брассом. Челябинский спортсмен заявлен еще в трех видах программы на Паралимпиаде в Токио. Будем надеяться, у него получится в одной из них завоевать медаль.

Чуть ранее, напомним, фантастическую победу на дистанции 100 метров баттерфляем одержала челябинка Валерия Шабалина. Ей удалось завоевать первую золотую медаль на Играх-2020 для сборной России и установить новый мировой рекорд. Глава региона Алексей Текслер поздравил спортсменку с историческим событием.