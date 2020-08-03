Единственная чемпионка мира по тхэквондо — челябинка Ольга Иванова — стала мамой

О радостном событии спортсменка рассказала в соцсетях.

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Первая и, на данный момент, единственная чемпионка мира по тхэквондо, челябинка Ольга Иванова стала мамой. Спортсменка поделилась об этом на своей странице в социальной сети.

«Добро пожаловать, Константин», — кратко написала счастливая мама, приложив фотографию своего первенца.

Отметим, что спортсменка родила 1 августа. Вес малыша — 3 килограмма, рост — 50 сантиметров. И мама, и малыш чувствуют себя хорошо.

Ольга Иванова является чемпионкой мира, бронзовым призером двух чемпионатов планеты, серебряной и дважды бронзовой медалисткой чемпионатов Европы. В марте этого года она вышла замуж за тхэквондиста из Греции Андреаса Саломидиса и теперь носит фамилию Саломидис.