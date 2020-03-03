В Челябинске пройдёт второй Кубок губернатора по тхэквондо

Состязания состоятся 7 и 8 марта.

Послушать 00:00

В ближайшие выходные, 7 и 8 марта в Челябинске состоится второй по счёту Кубок губернатора Челябинской области по тхэквондо. И данное событие соберёт спортсменов с разных уголков страны.

Всего же в состязаниях примут участие три возрастные группы: юноши и девушки 2003 года рождения, 2003-2005, 2006-2008 годов рождения. Поединки будут проводиться по нескольким видам тхэквондо: керуги, технический комплекс пхумсэ, а также фристайл пхумсэ.

Итоги Кубка губернатора по тхэквондо будут подводиться в личном и в командном зачетах, лучшие сборные получат кубки чемпионов.

Отметим, что Челябинская область является уникальным регионом в России в плане развития тхэквондо. Также южноуральский регион — один из немногих проводит сразу два Всероссийских турнира по этому олимпийскому виду спорту. И одним из них и является региональный Кубок губернатора.

Оба дня состязаний пройдут в легкоатлетическом манеже УралГУФК. Начало соревнований в 9 утра.