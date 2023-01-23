Южноуральские паралимпийцы выступят на Единых играх Специальной Олимпиады

На соревнованиях в Казани Челябинскую область представят 44 спортсмена в 8 видах спорта

В Казани стартовали Единые игры Специальной Олимпиады, в которых выступят более двух тысяч спортсменов с интеллектуальными нарушениями. Они будут бороться за медали в восьми зимних и десяти летних видах спорта. Челябинскую область на масштабных стартах представят 44 спортсмена, сообщает региональный Минспорт.

Впервые соревнования по летним и зимним видам спорта пройдут в рамках одного турнира. Председатель Челябинского регионального отделения «Специальной Олимпиады России», директор челябинской Школы-интерната спортивного профиля Александр Галкин рассказал, что в столице Татарстана выступят 44 южноуральских спортсмена, плюс здесь будут работать 10 представителей и тренеров от нашего региона.

«В мае прошлого года в Челябинске прошла Всероссийская Спартакиада среди спортсменов с ментальными особенностями в двух видах спорта — настольном теннисе и легкой атлетике. На Играх в Казани мы выставили команду в тех видах спорта, где у нас наибольшие шансы на медали. Соперничество предстоит серьезное. Но в целом у участников Единых Игр нет цели выявить сильнейшего, установить новый спортивный рекорд или победить в медальном командном зачете. Главная задача соревнований — социализация и укрепление здоровья через привлечение людей с ментальными нарушениями к регулярным занятиям физической культурой и спортом», — отметил Александр Галкин.

Челябинские спортсмены выступят в таких видах спорта, как футзал, плавание, легкая атлетика, баскетбол, бадминтон, в лыжных гонках и горных лыжах, а также в беге на снегоступах (вид спорта, представленный только на Специальной Олимпиаде). Перед отправлением в Казань все представители делегации Южного Урала получили фирменную парадную экипировку.