В Челябинске на стене дома нарисовали паралимпийскую чемпионку Валерию Шабалину

Граффити-портрет размещен на фасаде УралГУФКа

На фасаде учебного корпуса УралГУФКа нарисовали портрет паралимпийской чемпионки Валерии Шабалиной. Пловчиха учится в уральском университете физической культуры, и поэтому его фасад решили украсить граффити в честь выдающейся студентки.



Над рисунком неделю работали художники ассоциации «Граффити Россия».

«К нам обратился Общероссийский народный фронт с инициативой изобразить Валерию после ее триумфального выступления в Токио. Мы с удовольствием поддержали инициативу. Валерия Шабалина стала одной из героинь Паралимпиады, доказав, что является одной из сильнейших спортсменок мира. И, конечно же, она заслужила, чтобы в ее честь появился портрет на фасаде спортивного вуза», — прокомментировал руководитель Ассоциации художников «Граффити Россия» Павел Щеклеин.

Валерия Шабалина уже успела оценить получившиеся граффити и оставила автограф на стене.





Напомним, на Паралимпийских играх — 2020 в Токио челябинская спортсменка Валерия Шабалина завоевала четыре награды в состязаниях по плаванию: три золотые и одну серебряную медали. После девушка указом президента РФ Владимира Путина была награждена орденом Дружбы за высокие достижения.