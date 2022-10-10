Челябинская область заняла третье место в командном зачете Летних игр паралимпийцев

Южноуральские спортсмены завоевали 47 медалей

В Сочи завершились Летние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», на которых выступили около 1200 атлетов из 11 стран. Сборная Челябинской области заняла третье место в командном зачете, пропустив вперед лишь команды Москвы и Санкт-Петербурга. Южноуральские атлеты завоевали 47 медалей, в том числе 17 золотых, сообщает Паралимпийский комитет России.

Участниками состязаний сильнейших паралимпийцев стали спортсмены из России, Беларуси, Армении, Грузии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Германии, Сербии, Мали и Эритреи. В течение 6 дней были разыграны 369 комплектов медалей в 9 видах спорта — легкой атлетике, плавании, настольном теннисе, стрельбе из лука, фехтовании на колясках, шашках, шахматах, футболе и тхэквондо.

Победителем в командном зачете стала сборная Москвы — 58 золотых, 62 серебряные и 55 бронзовых наград. Второе место — у команды Санкт-Петербурга (22, 19, 13). Третье место — у представителей Челябинской области (17, 15, 15).

Лучшие результаты южноуральцы показали в плавании. Паралимпийская чемпионка Валерия Шабалина установила мировой рекорд на дистанции 100 м баттерфляем, финишировав с результатом 1:03.33. Елизавета Сидоренко завоевала 5 медалей — 3 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую, Евгений Степанов дважды поднимался на высшую ступень пьедестала и дважды на вторую.