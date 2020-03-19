Победители Кубка НОВАТЭК готовятся к Всероссийскому финалу проекта «Мини-футбол — в школу»

Представлять Челябинскую область спортсмены будут на соревнованиях в Москве.

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Позади областной турнир и первенство Уральского федерального округа — команда южноуральской школы №4 обошла сотни футбольных команд в рамках Кубка «Новатэк». Теперь спортсменам во главе с капитаном, нападающим Матвеем Бардаковым, предстоит поехать в Москву на Всероссийский финал проекта « Мини-футбол — в школу» и достойно представить там Челябинскую область. К грядущим спортивным баталиям ребята готовятся основательно — ежедневно тренируются и отрабатывают технику.

Эти победы для школы №4 — не первые. Еще 7 назад, в 2013 году, компания «НОВАТЭК» за выдающиеся спортивные достижения оборудовала для ребят мини-футбольную площадку с искусственным газоном. К слову, капитан той самой команды-триумфатора , Николай Коробов, отмечает, что нынешнее поколение сильнее, ведь теперь футболисты оттачивают навыки на современных полях — сейчас по области их более 30. Поддерживает коллегу и тренер команды школы №4, судья Кубка «НОВАТЭК» Андрей Латышев: по его словам, ежегодно состязания привлекают все больше школьников, настроенных на победу.

«Вначале команд было немного — около 2–3, а девочки и вовсе не участвовали в этом турнире. Но когда появилась поддержка „НОВАТЭКа“, уровень команд и их заинтересованность выросли», — делится Андрей Латышев.