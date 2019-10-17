Южноуральские дзюдоисты завоевали 20 медалей на юниорском первенстве

Соревнования проходили в Екатеринбурге.

Послушать 00:00

В Екатеринбурге проходило юниорское первенство Уральского федерального округа по дзюдо. В состязаниях выступили 258 спортсменов в возрасте до 21-го года. Этот турнир являлись отборочными на первенство России среди юниоров и юниорок.

Спортсмены приехали из Курганской, Свердловской, Челябинской и Тюменской областей, а также из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Южноуральцы заработали на этом турнире 20 медалей.

Победителями этого первенства УрФО стали челябинцы Алексей Собянин, Максим Бабкин и Артем Артемьев.

«Серебро» завоевали Михаил Блинов из Магнитогорска, Кирилл Рошка, Владлена Фарахутдинова и Ульяна Сурикова из Челябинска, а также Дина Гизатулина из Кунашака.

Бронзовые медали получили получили Илья Юдин и Елена Шманина из Трехгорного, Манижа Собирова из Магнитогорска и Анастасия Холодилина из Копейска, а также челябинцы Дмитрий Придира, Шокир Бегов, Денис Коротаев, Алексей Сандриков и Алексей Синицын, Анастасия Нарцева, Анастасия Николаева и Валерия Алешина.

Все победители и призеры турнира завоевали путевки на первенство России, которое состоится в Красноярске в середине ноября.