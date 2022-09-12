В Кировске завершился чемпионат России в лесных дисциплинах по спортивному ориентированию, который собрал всех ведущих мастеров России. В последний день чемпионата в эстафетной гонке команда Челябинской области стала серебряным призером турнира, сообщает региональный Минспорт.
В трехэтапной эстафетной гонке челябинские спортсмены Даниил Сорокин, Алексей Коровин и Сергей Добрынин завоевали серебро турнира, уступив три с небольшим минуты победителям — сборной Ленинградской области. Сергей Добрынин на удлиненной дистанции (12,3 км) также сумел высоко подняться в финишном протоколе — на пятое место.
Напомним, что южноуральские спортсмены стали победителями Всероссийских соревнований по спортивному ориентированию. Золотые медали завоевали студенты ЮУрГУ.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес