Челябинские ориентировщики стали победителями чемпионата и первенства УрФО

На соревнованиях в Кургане южноуральцы завоевали девять золотых медалей

Южноуральские спортсмены завоевали девять золотых медалей на прошедших в Кургане чемпионате и первенстве УрФО по спортивному ориентированию. Эти соревнования собрали более 300 участников округа, а победителем в командном зачете стала сборная Челябинской области, сообщает региональная Федерация спортивного ориентирования.

Соревнования прошли в образовательном центре развития и отдыха Курганской области в районе поселка Чумляк. На старт вышли более 300 спортсменов из всех территорий УрФО. Три соревновательных дня включали в себя гонки на спринтерской, классической дистанциях и эстафете. В первенстве УрФО в своих возрастных группах участвовали спортсмены от 14 лет и старше.

Дистанции были подготовлены в пойменной части реки Миасс: по склонам, прилегающим к водной артерии, и по самому руслу, смешанному лесу и открытым участкам. Старты и финиш располагались на стадионе центра развития и отдыха.



На счету воспитанников спортшкол Челябинской области девять золотых медалей и целая россыпь призовых мест. Супруги Екатерина и Егор Зорины (СШОР № 5, Челябинск) на двоих завоевали пять золотых наград. Екатерина стала лучшей во всех видах спортивной программы (в эстафете в компании с Ольгой Евтюховой и Александрой Шакировой), Егор — на классической и спринтерской дистанциях. В мужской эстафете челябинцы Данила Быков, Иван Шакиров и Артемий Дорма также показали лучшее время.

В группе девушек до 18 лет южноуральская команда в составе Елизаветы Кузнеченковой, Полины Санниковой и Алисы Рахманкуловой (все — ОДЮСШ) также финишировала первой. У юношей (до 15 лет) Глеб Карлышев, Виктор Королев (оба — ОДЮСШ) и Ярослав Сенчурин (СШ «ЧТЗ») выиграли 40 секунд у команды Свердловской области, которая заняла второе место.

В личной гонке еще одну золотую медаль завоевала Анна Мастрикова (девушки до 15 лет СШ «ЧТЗ»).

В предстоящие выходные (4—5 февраля) в Челябинске на муниципальной лыжной базе пройдут старты чемпионата и первенства города.