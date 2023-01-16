Челябинец Егор Зорин завоевал серебро Кубка России по лыжному ориентированию

Южноуральский спортсмен стал вторым на спринтерской дистанции

В Нижнем Новгороде завершился Кубок России по лыжному ориентированию, в котором серебряным призером на спринтерской дистанции стал челябинец Егор Зорин. В шаге от пьедестала он остановился на удлиненной (лонг) и марафонской дистанциях. Еще один челябинец, Артемий Дорма, вошел в десятку сильнейших в трех гонках, сообщает региональный Минспорт.

В первый день соревнований на спринтерской дистанции воспитанник челябинской СШОР № 5 Егор Зорин (тренер Л. В. Гуревич) стал серебряным призером, уступив полминуты лидеру сборной России Сергею Горланову из Хабаровского края. На удлиненной (лонг) и марафонской дистанциях Егор занял четвертые места.

«Сетка лыжней в районе соревнований была довольно густая, и, уверен, никто не избежал ошибок — ни при реализации вариантов движения, ни в техническом исполнении. Длина марафонской дистанции по прямой составляла около 29 километров, вариантов получилось около 36. Крупная ошибка в конце марафона стоила мне призового места. Но впереди еще старты этапов Кубка России, всероссийские соревнования и чемпионат страны. Так что будет возможность побороться за награды», — прокомментировал свое выступление Егор Зорин.

На стартах в Нижнем Новгороде выступил и еще один челябинский спортсмен. Воспитанник ОДЮСШ (тренер О. А. Кучина) Артемий Дорма завоевать медали не смог. Победитель и призер первенств мира и Европы в спринте, лонге и марафоне занял соответственно 7, 6 и 5-е места.