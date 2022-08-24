Южноуральская дзюдоистка Таисия Киреева завоевала бронзу на Всероссийской летней спартакиаде

Это уже вторая медаль сборной Челябинской области с начала соревнований

В Казани вчера, 23 августа, завершился первый день соревнований по дзюдо на Всероссийской летней спартакиаде. Он стал успешным для челябинской дзюдоистки Таисии Киреевой, которая завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 70 кг. Еще две спортсменки остановились в шаге от пьедестала, но принесли зачетные очки Челябинской области, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

На Всероссийскую летнюю спартакиаду в Казань прибыли более 300 сильнейших спортсменов из 49 регионов страны. Среди них 12 заслуженных мастеров спорта, 27 мастеров спорта международного класса. Челябинская область делегировала на турнир 14 спортсменов.

В первый день турнира были разыграны 7 комплектов наград — среди мужчин (60, 66 и 73 кг) и женщин (63, 70, 78 и +78 кг). Единственную медаль для Челябинской области в категории до 70 кг завоевала Таисия Киреева.

В этой дисциплине основные надежды были связаны с чемпионкой страны Диной Гизатулиной. Она в целом оправдала возложенные на нее надежды, здорово стартовала в турнире, выиграв у трех соперниц — Александры Аскаровой (Хакасия), Тамары Лищенко (Санкт-Петербург) и Яны Елаковой (Москва). Однако в полуфинале уступила Яне Поляковой из Свердловской области, а затем и в утешительном поединке за бронзу Виктории Карсановой из Осетии. В итоге у спортсменки из Кунашака 5-е место.

Зато поднялась на пьедестал ее подруга по команде Таисия Киреева. Челябинская спортсменка также легко расправилась с соперницами в первых двух поединках, выиграв у москвички Евгении Чиреш и Даны Кириченко из Санкт-Петербурга. Однако в полуфинале уступила будущей чемпионке турнира Дарье Храмойкиной из Кемеровской области. Но не пала духом, настроилась и выиграла в «утешении» у Яны Елкановой, завоевав бронзовую медаль.

Достойно отборолась на турнире и в тяжелом весе Анастасия Холодилина. В категории свыше 78 кг она провела пять поединков. Начала челябинка турнир с победы над Вероникой Кафановой из Ставропольского края. А затем жребий свел ее с сильнейшей российской спортсменкой Марией Ивановой из Самары, которая уже больше года не знает поражений на татами. Увы, выиграла она и на этот раз. В утешительном турнире Анастасия Холодилина одержала верх над Александрой Виниченко (Рязань) и Анжелой Гаспарян (Санкт-Петербург), но не справилась с Дарьей Владимировой в поединке за бронзу. Итог — 5-е место.

Не смогли побороться за медали другие южноуральские спортсмены. Так, Билолиддин Абдалимов (60 кг) и Никита Алексеенко (66 кг) уступили в первом же поединке, Иван Сырцев (66 кг) и Виктория Лихачева (78 кг) — во втором. Одного из самых титулованных и опытных участников спартакиады Дениса Ярцева (73 кг) постигла неудача. Он выиграл у Мухамеда Алоева (Москва) и Мулораджаба Халифаева (Свердловская область), однако поражения от Армена Агаяна (Санкт-Петербург) и Лечи Эдиева (Чеченская Республика) оставили его за бортом борьбы за медали.

Сегодня, 24 августа, в Казани завершатся состязания по дзюдо. Будут разыграны еще семь комплектов наград — среди мужчин (81, 90, 100 и +100 кг) и женщин (48, 52 и 57 кг). На татами выйдут шесть южноуральских спортсменов: Сабина Гилязова (48 кг), Виктория Васильченко (52 кг), Ирина Зуева (57 кг), Асхаб Хаджимурадов (81 кг), Юрий Божа (90 кг) и Андрей Павлюков (100 кг).

Напомним, что ранее первую медаль в копилку сборной Челябинской области на Всероссийской летней спартакиаде положила Татьяна Минина. В состязаниях по тхэквондо она завоевала золотую медаль в весовой категории до 57 кг.