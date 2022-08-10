Соревнования по тхэквондо начали проводить по новым правилам

О нововведениях рассказали руководители всероссийской федерации на семинаре в Челябинске

Сегодня, 10 августа, в Челябинске продолжается научно-практический семинар по тхэквондо с участием тренерского штаба сборной страны и руководителей Союза тхэквондо России. Ведущих тренеров и специалистов Уральского федерального округа знакомят с особенностями изменений правил проведения поединков по тхэквондо, которые поэтапно будут вводиться на всех соревнованиях, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В Челябинск прибыли все ведущие тренеры УрФО, а это более 100 специалистов. Для них семинар и практические занятия проводят главный тренер сборных команд страны по тхэквондо Вадим Иванов, председатель судейской комиссии Союза тхэквондо России (СТР) Андрей Хегай, тренеры мужских и женских команд страны Сейфулла Магомедов, Дмитрий Тарасов и Алексей Вишняков. Специалисты разбирают не только вопросы новой системы правил олимпийского тхэквондо, но и проходят курсы повышения квалификации тренеров, рассматривают особенности тренировочного процесса для разных возрастов, средства и методы подготовки ведущих спортсменов, антидопинговые правила и многое другое.

Утром участники семинара проходят лекционные занятия, вечером — практику на базе дворца спорта «Динамо». Прибыл в Челябинск и президент Союза тхэквондо России Анатолий Терехов. В программу его визита также вошла встреча с министром спорта Александром Грибом и осмотр спортивных объектов города.

Анатолий Терехов отметил, что Челябинск давно не принимал крупных турниров по тхэквондо, хотя подобный опыт у южноуральской столицы имеется. Специалист не исключил, что в ближайшем будущем в Челябинске возможно проведение статусных соревнований.

«Введение новых правил направлено на то, чтобы повысить зрелищность нашего вида спорта. Корректировки не такие значительные, но они есть. Среди основных — спортсмена будут наказывать за ведение поединка в клинче, счет боя будет обнуляться после каждого раунда, а победитель определяться по числу выигранных раундов, вводятся дополнительные видеоповторы для просмотра спорных моментов в судействе», — объяснил корреспонденту Первого областного информагентства Анатолий Терехов.

По словам президента Союза тхэквондо России, эти нововведения отразятся на тактике ведения боя спортсменов. Возможно, небольшое преимущество получат те тхэквондисты, которые привыкли основной упор делать на ведение поединка на дистанции. На международной арене новые правила уже были опробованы в ряде турниров. Например, на Гран-при в Риме. Планируется, что до конца года все соревнования по тхэквондо будут проводиться по новым правилам.

Познакомились с особенностями этих изменений и ведущие специалисты Уральского федерального округа. Для них были организованы двухдневные лекционные и практические занятия. В ближайшее время руководители СТР и тренерский штаб сборной России планируют провести подобные семинары в других субъектах РФ.