Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по боксу

Челябинец нокаутировал Энтони Ярда в 11 раунде.

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Накануне вечером, 24 августа, в ледовой арене «Трактор» в Челябинске состоялся долгожданный поединок между челябинцем Сергеем Ковалевым и британцем Энтони Ярдом.

Выход на ринг челябинского боксера сопровождался традиционной песней, которая звучит перед каждым его поединком. А зрители полностью заполненной арены «Трактор» стоя встречали российского спортсмена. Среди зрителей присутствовал глава Челябинской области Алексей Текслер, а рядом с ним находились кинорежиссер Никита Михалков и министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский. В перерывах между раундами они обсуждали захватывающий поединок.

Первую половину боя преимущество удерживал Сергей Ковалев. Каждый точный удар челябинца сопровождался бурной овацией зрителей. При этом к середине поединка у Сергея уже не оставалось сил, и Энтони Ярд пользовался моментами, атакуя своего соперника. Болельщики и тренер Ковалева поддерживали его, несмотря ни на что. Но к концу боя устали уже оба боксера, и Сергей, используя весь свой опыт и собрав остатки сил, нокаутировал британца в 11-м раунде.

Таким образом, Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира Всемирной боксерской организации (WBO) на своей родине. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев вручил Ковалеву удостоверение заслуженного мастера спорта. После боя челябинец поблагодарил всех присутствующих на арене «Трактор» и сказал, что это общая победа. Ковалев посвятил ее российскому боксеру Максиму Дадашеву, который скончался в июле после поединка с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом.

Далее Сергей Ковалев ответил на вопросы журналистов, среди которых был и корреспондент «Первого областного».

«Я бился в родном городе, перед своей семьей, друзьями, поэтому я счастлив. К концу я немного выдохся, но сумел на опыте поймать нить боя. Нашел, то место, куда стоит пробить и это получилось. Это сделали возможным опыт, удача и поддержка родных стен. Я готов был к затяжному бою и даже удивлен, что в итоге ударил Ярда. Где-то в седьмом раунде я начал прощупывать его левой, почувствовал, что его реакция ухудшилась, он стал пропускать», — рассказал Ковалев.

Также было отмечено, что поединок пришелся на День шахтера, с чем и поздравил Сергей всех, кто отмечает этот профессиональный праздник.

«Я поздравляю всех шахтеров с праздником, желаю крепкого здоровья, высоких зарплат, безопасных рабочих дней. Берегите себя! Я горжусь нашим народом, что в такие тяжелые времена он выживает», — эмоционально поделился челябинец.

К слову, следующий бой Сергей проведет с Саулем «Канело» Альваресом.

«Я должен готовиться к бою с «Канело», так что сейчас на пару дней встречусь с родственниками и друзьями, чаю попьем за победу, и двигаемся вперед. Мне уже 36 лет все-таки, отдыхать некогда. Надо было пять боев провести, теперь осталось четыре, наверное, завершу карьеру. Буду детишками заниматься, а то они растут без меня, я их почти не вижу. Очень жалко времени, упускаю драгоценные моменты», — отметил Сергей.

Напомним, что для челябинского боксера Сергея Ковалева эта победа стала 34-ой из 38 поединков. На его счету одна ничья и три поражения. А Энтони Ярд потерпел первое поражение за 19 боев на профессиональном ринге. После боя он почувствовал себя плохо и был госпитализирован.