Красочные витражи создает жительница Снежинска

Девушка увлеклась творчеством во время декрета.

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«Жизнь просила красок.. на зеркале чего-то не хватает... надо провести тогда»,

— говорит Анна.

Классический витраж представляет собой конструкцию из кусков стекла, спаянных между собой металлом. Однако современные мастерицы научились создавать витражи с помощью специальных красок и стеклянных поверхностей. Одна из них проживает в Снежинске.Анна Михайлова, биолог по образованию, начала заниматься созданием витражных картин и изделий во время декретного отпуска. Сейчас она даже продает свои работы и проводит мастер-классы.Так хобби постепенно превратилось в маленький бизнес. Работы девушки покупают и за пределами города.Новичку на первое творение потребуется пара часов. Для этого вам потребуются специальные краски, которые можно приобрести в магазинах товаров для творчества.