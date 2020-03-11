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Анна Михайлова, биолог по образованию, начала заниматься созданием витражных картин и изделий во время декретного отпуска. Сейчас она даже продает свои работы и проводит мастер-классы.
«Жизнь просила красок.. на зеркале чего-то не хватает... надо провести тогда», — говорит Анна.
Так хобби постепенно превратилось в маленький бизнес. Работы девушки покупают и за пределами города.
Новичку на первое творение потребуется пара часов. Для этого вам потребуются специальные краски, которые можно приобрести в магазинах товаров для творчества.