ВСК обеспечила страховой защитой более 2 тысяч человек по программе «Прививка без риска»

Страховка покрывает осложнения, возникшие в течение 45 дней после вакцинации.

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В преддверии сезонной вакцинации от гриппа в России ВСК предлагает страховую программу «Прививка без риска». Программа пользуется популярностью и помогает людям, столкнувшимся с осложнениями после вакцинации. Уже более 2 тысяч человек успели воспользоваться страховым продуктом «Прививка без риска».

«Прививка без риска» распространяется на все виды вакцин, разрешенных и зарегистрированных в России, а также на все типы вакцинаций — обязательную и профилактическую. Срок страхования — один год. Страховая сумма составляет до 100 000 рублей. Программой покрываются осложнения, возникшие в течение 45 дней после вакцинации. В случае возникновения осложнений состояния здоровья, имея страховой полис, застрахованный получит качественное лечение, которое поможет восстановить здоровье в кратчайшие сроки без дополнительных затрат.

Программой могут воспользоваться как взрослые, так и дети на всей территории России. «Прививка без риска» предусматривает защиту от широкого перечня осложнений и включает в себя как скорую медицинскую помощь, так и лечение в стационаре.