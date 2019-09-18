ВСК улучшила свои позиции в рейтинге Forbes

Участники ранжируются по выручке, полученной в 2018 году.

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По итогам 2018 года ВСК заняла 109-е место в рейтинге 200 крупнейших частных компаний России по версии Forbes, поднявшись на 14 позиций вверх по сравнению с прошлым годом.

В 2018 году выручка Группы ВСК составила 96,3 млрд рублей. Чистая прибыль по МСФО достигла 8 млрд рублей, что на два млрд больше показателей предыдущего года.

Активы, по данным консолидированной отчетности, составили 133 млрд рублей, превысив показатель аналогичного периода за 2017 год. Капитал за год вырос с 20,3 млрд руб. до 26,5 млрд руб.

В список Forbes включаются компании, в капитале которых государство и иностранные совладельцы участвуют не более чем на 50%. Участники ранжируются по выручке, полученной в 2018 году. Для страховых компаний эквивалент выручки рассчитывается как сумма чистых заработанных страховых премий и процентных доходов. При этом предпочтение отдается данным по МСФО.