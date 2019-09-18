По итогам 2018 года ВСК заняла
В 2018 году выручка Группы ВСК составила 96,3 млрд рублей. Чистая прибыль по МСФО достигла 8 млрд рублей, что на два млрд больше показателей предыдущего года.
Активы, по данным консолидированной отчетности, составили 133 млрд рублей, превысив показатель аналогичного периода за 2017 год. Капитал за год вырос с 20,3 млрд руб. до 26,5 млрд руб.
В список Forbes включаются компании, в капитале которых государство и иностранные совладельцы участвуют не более чем на 50%. Участники ранжируются по выручке, полученной в 2018 году. Для страховых компаний эквивалент выручки рассчитывается как сумма чистых заработанных страховых премий и процентных доходов. При этом предпочтение отдается данным по МСФО.
На протяжении последних лет ВСК показывает устойчивый рост во всех основных сегментах бизнеса. Компания продолжает реализацию стратегии по наращиванию страхового портфеля, внедряет новые дистанционные сервисы для клиентов и совершенствует систему