В волейбольном клубе «Динамо‑Метар» рассказали о перспективах развития

Руководство челябинской команды подвело итоги сезона и поделилось планами на будущее

Волейболистки челябинского клуба «Динамо-Метар» вновь финишировали в шестерке лучших команд страны. И это важный позитивный момент в оценке выступления спортсменок по итогам сезона-2024/2025. Гендиректор ВК «Динамо-Метар» Виталий Носов высоко оценил работу тренерского штаба и игроков. И видит своей задачей сохранить костяк команды по итогам следующего сезона. Это может помочь челябинскому волейбольному клубу завоевать медали, а в перспективе и побороться за победу в Суперлиге. Об этом Виталий Носов рассказал пресс-службе ВК «Динамо-Метар».

«У главной команды была сложнейшая задача, она ее выполнила»

Вообще-то, волейбольный клуб «Динамо-Метар» уже по праву можно назвать одним из самых стабильных в Суперлиге. Третий год подряд челябинки занимают место в топ-6 лучших команд чемпионата страны.

В этот раз добиться желаемого результата было сложнее: в межсезонье коллектив покинула целая группа лидеров команды во главе с ее главным тренером Александром Кошкиным. На этой должности его сменил Алексей Дешин. По словам Виталия Носова, тренерский штаб справился со своей задачей, да и волейболистки, несмотря на кадровые потери, показали себя с лучшей стороны.

«Выступила наша команда в минувшем сезоне, я считаю, достойно. Мы впервые обыграли московское „Динамо“ на их площадке, впервые одержали победу над чемпионом России — калининградским „Локомотивом“, непобежденными остались лишь две команды. Хочу поблагодарить тренерский штаб во главе с Алексеем Дешиным. Он справился с достаточно сложной задачей. И я рад, что нам удалось продлить с ним соглашение на следующий сезон», — добавил Виталий Носов.

По словам Носова, важно также и то, что в челябинской команде все более заметную роль играют собственные воспитанницы. В этом сезоне три местные спортсменки регулярно выходили на площадку и помогали команде добиваться положительного результата — Ольга Яргычова, Анна Багрянцева и Валерия Иванкович.

«Растим своих тренеров, которые уже показывают результат»

В сезоне-2024/2025 в системе волейбольного клуба «Динамо-Метар» появилась еще одна команда. Дублирующий состав под руководством Елены Самойловой также достойно выступил в Высшей лиге Б, завоевав бронзовые медали. И это притом что есть еще «молодежка», которая показала, что в Челябинске растет достойная смена: победа в регулярном чемпионате и общее третье место в Молодежной лиге — также достойный результат.

«Молодежная команда впервые играла своим возрастом, мы ни на одну игру не давали усиления. При условии, что у нас играли девочки 2008—2009 года рождения, а противостояли им команды, в составе которых были более взрослые игроки. Несмотря на это, „Динамо-Метар-3“ завоевал бронзовые медали в чемпионате России и Кубке России, что, безусловно, отличный результат», — добавляет Виталий Носов.

«Есть цель сохранить костяк команды по окончании следующего сезона»

В летнее межсезонье в составе ВК «Динамо-Метар» уже произошли большие изменения. В команде осталось шесть игроков, появятся восемь новобранцев. Перед клубом будет стоять задача-минимум — попасть в плей-офф. Максимальная цель — завоевать медали.

«С каждым годом игроки в нашей команде становятся лучше и сильнее. Очень хочу, чтобы по окончании следующего сезона нам удалось сохранить костяк. Это важно, если ставить перед собой еще более амбициозные и высокие задачи. Моя мечта — привести команду к чемпионству и показать, что Челябинск — не только хоккейный город», — говорит гендиректор ВК «Динамо-Метар».

Стоят амбициозные задачи и для двух других команд системы клуба. Но, помимо спортивных результатов, для них основная задача — готовить кадровый резерв. Кстати, «Динамо-Метар-2» в сезоне-2025/2026 выступит в турнире рангом выше, то есть Высшей лиге А. Притом что состав этой команды сильно омолодится за счет пополнения из «молодежки». В свою очередь, «Динамо-Метар-3» будет состоять из девочек 2009—2010 года рождения.

«Полноценная вертикаль развития, выстроенная совместно со спортивной школой, и наши отличные взаимоотношения позволяют нам думать о хороших перспективах для наших местных девочек», — добавляет Виталий Носов.

Гендиректор клуба также отметил, что растет количество болельщиков команды. Практически каждый домашний матч «Динамо-Метара» собирает полные трибуны. Все это в комплексе дает уверенность в том, что у женского волейбола на Южном Урале есть хорошие перспективы стать одним из ведущих видов спорта.