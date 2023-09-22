Волейболистки «Динамо-Метар» вручили болельщикам абонементы на сезон-2023/2024

Первый матч в новом сезоне челябинки проведут 30 сентября

«Зимой 2016-го у меня просто был свободный выходной день, и я решил заехать посмотреть, что за волейбольная команда есть в Челябинске. Тогда дела у них, в целом, шли не очень, а сейчас — и это вообще сенсационно — они могут обыграть даже лидера чемпионата! Мне очень понравилось, и я стал ходить болеть за них постоянно. Иногда я даже выезжаю на игры в другие города: был в Екатеринбурге, в Казани. Поэтому как только я увидел новость про запуск абонементов, то вопросов о покупке не возникло. Очень приятно встретиться с игроками вживую»,

— поделился Валерий Александрович.

«Здорово познакомиться вживую с теми, кто за нас болеет. Ведь поддержка болельщиков всегда очень сильно влияет на атмосферу игры и даже может переломить ход матча. Когда зал шумный и слышишь бурные реакции — хочется играть еще лучше и самому отдавать больше эмоций»,

— рассказала центральная блокирующая Анна Багрянцева.