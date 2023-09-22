В новом сезоне у челябинских болельщиков впервые появилась возможность купить абонементы на все домашние матчи волейбольного клуба «Динамо-Метар». Челябинские волейболистки выручили пять абонементов лично в руки болельщиков, сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Метар».
Первым обладателем новенького абонемента стал Валерий Алферов. Он уже семь лет он поддерживает южноуральских волейболисток, причем не только на домашних матчах.
«Зимой 2016-го у меня просто был свободный выходной день, и я решил заехать посмотреть, что за волейбольная команда есть в Челябинске. Тогда дела у них, в целом, шли не очень, а сейчас — и это вообще сенсационно — они могут обыграть даже лидера чемпионата! Мне очень понравилось, и я стал ходить болеть за них постоянно. Иногда я даже выезжаю на игры в другие города: был в Екатеринбурге, в Казани. Поэтому как только я увидел новость про запуск абонементов, то вопросов о покупке не возникло. Очень приятно встретиться с игроками вживую», — поделился Валерий Александрович.
Волейболисткам самим было интересно познакомится со своими болельщиками и порадовать их. Абонементы все еще есть в продаже, приобрести их можно по ссылке.
«Здорово познакомиться вживую с теми, кто за нас болеет. Ведь поддержка болельщиков всегда очень сильно влияет на атмосферу игры и даже может переломить ход матча. Когда зал шумный и слышишь бурные реакции — хочется играть еще лучше и самому отдавать больше эмоций», — рассказала центральная блокирующая Анна Багрянцева.
Добавим, что первую игру в новом сезоне Суперлиги «Динамо-Метар» проведет 30 сентября. В СК «Метар-спорт» челябинки сыграют против «Заречье-Одинцово». Начало встречи в 17:00. Билеты доступны по ссылке.
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