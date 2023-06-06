Волейбольный клуб «Динамо-Метар» покидает доигровщица Ангелина Сперскайте

В челябинской команде она стала одним из лидеров в сезоне‑2022/2023

Челябинский волейбольный клуб «Динамо-Метар» продолжает терять своих лидеров. Сегодня, 6 июня, стало известно, что покидает команду Ангелина Сперскайте — один из ключевых игроков сезона-2022/2023. Информацию о расторжении с ней контракта подтвердили в пресс-службе ВК «Динамо-Метар». Ранее покинули Челябинск Елена Ткачева и Кристина Лавнова.

Минувший сезон стал для команды «Динамо-Метар» лучшим в истории челябинского женского волейбола. Подопечные Александра Кошкина стали бронзовыми призерами Кубка России и остановились в шаге от пьедестала чемпионата Суперлиги, в драматичном поединке уступив в серии плей-офф за бронзовые медали саратовскому «Протону». Важную роль в успешном выступлении челябинской команды сыграла и доигровщица Ангелина Сперскайте — игрок стартового состава «Динамо-Метар».

«К сожалению, Ангелина покидает нашу команду. В этом году у нас было взаимовыгодное сотрудничество. Лина превратилась в элитного нападающего, заняла 5-е место по результативности среди всех игроков лиги и дала новый виток своей карьере. Мы очень благодарны Лине за этот год, желаем успехов в дальнейшей карьере и всегда будем рады видеть ее в нашем городе», — говорит гендиректор ВК «Динамо-Метар» Виталий Носов.

Отметим, что ранее стало известно о том, что покидают челябинский клуб Елена Ткачева и Кристина Лавнова, также сыгравшие важную роль в становлении команды. В то же время руководство клуба заключило контракты с Ольгой Яргычевой и Анной Багрянцевой, а также главным творцом успешного минувшего сезона главным тренером Александром Кошкиным.