Волейболистки клуба «Динамо-Метар» остались за чертой призеров чемпионата России

В решающем матче за бронзу Суперлиги челябинская команда уступила «Протону» на тай-брейке

Сегодня, 14 мая, женский волейбольный клуб «Динамо-Метар» потерпел поражение в серии матчей за бронзовые медали российской Суперлиги. В Саратове в решающей пятой игре серии челябинки уступили местному «Протону» на тай-брейке и упустили возможность впервые в своей истории завоевать бронзовые медали чемпионата России, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».



Обе команды проводят яркий и успешный сезон в чемпионате российской Суперлиги. В «регулярке» они расположились по соседству, заняв 5-е и 6-е места. Но если от саратовского коллектива можно было ожидать такой прыти, то выступление «Динамо-Метара» стало для специалистов приятной неожиданностью. Все игры в серии проходили, как на качелях. Команды по очереди выходили вперед, однако в решающей игре больше сил и опыта оказалось у команды из Саратова.

Волейбол. Суперлига. Женщины. Серия за 3-е место.



«Протон» (Саратов) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 3:2 (25:21, 25:27, 25:15, 22:25, 17:15).



Счет в серии — 3:2.

Добавим, что женский волейбольный клуб в Челябинске был основан в 1972 году. За более чем 50-летнюю историю наша команда ни разу не становилась призером чемпионатов России. Лучший результат 4-е место (в 1993, 1994, 1997 и 1998 годах).

