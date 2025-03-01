Волейбольный клуб «Динамо‑Метар» одержал победу на тай‑брейке в Суперлиге

Челябинская команда выиграла у соперниц из Краснодара — 3:2

Челябинский женский волейбольный клуб «Динамо-Метар» одержал трудовую победу над соперницами из Краснодара в Суперлиге. Подопечные Алексея Дешина на тай-брейке выиграли «динамовское» дерби со счетом 3:2. Благодаря этой победе челябинский клуб забронировал себе место в топ-6 команд по итогам регулярного чемпионата Суперлиги, сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Метар».

Челябинки здорово начали игру с краснодарским «Динамо», выиграв два первых сета — 25:15 и 25:21. Однако соперницы, надо отдать им должное, проявили волю и характер. Им удалось переломить ход матча, победив в третьей, а затем и четвертой партии. Итог поединка решался на тай-брейке, в котором лучше сыграли хозяйки площадки — 17:15.

«Да, ход игры контролировали, все получалось в первых двух сетах. В третьем соперник сделал замены, что-то у них все поменялось — пошли подача, блок, атака, а мы просели в приеме и перестали забивать. Такие игры перед матчами плей-офф нужны нам, чтобы посмотреть, на что мы способны, как мы будем действовать», — отметил после матча главный тренер ВК «Динамо-Метар» Алексей Дешин.

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28 февраля. «Динамо-Метар» (Челябинск) — «Динамо» (Краснодар) — 3:2 (25:15, 25:21, 19:25, 22:25, 17:15).

Волейбольный клуб «Динамо-Метар» за тур до финиша чемпионата Суперлиги обеспечил себе как минимум 6-е место по итогам «регулярки». Но может улучшить позицию, если выиграет в заключительном матче у «Минчанки». Эта игра состоится 6 марта в столице Беларуси. Но есть и еще одно условие: «Заречье-Одинцово», которое идет на 5-й строчке в турнирной таблице, должно уступить в домашнем поединке с нижегородской «Спартой».

Фото: пресс-служба ВК «Динамо-Метар» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).