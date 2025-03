Определились все пары плей‑офф в женской волейбольной Суперлиге

Соперником челябинского клуба «Динамо‑Метар» станет питерская «Ленинградка»

Завершился регулярный чемпионат в женской волейбольной Суперлиге, по итогам которого определились все участники плей-офф турнира. Челябинская команда в последнем матче «регулярки» уступила в гостях на тай-брейке «Минчанке» (2:3), заняв шестое место. Ее первым соперником в плей-офф станет «Ленинградка» из Санкт-Петербурга, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Заключительная игра в «регулярке» практически не имела большого турнирного значения для «Минчанки» и «Динамо-Метара». Клуб из Беларуси уже потерял все шансы на то, чтобы пробиться в топ-8 команд, а челябинской команде сложно было улучшить свою позицию. Нашим девушкам нужно было не только побеждать соперника, но и надеяться на то, что проиграет свой поединок «Заречье-Одинцово».

В игре с «Минчанкой» подопечные Алексея Дешина хорошо начали, выиграв два первых сета. Причем второй — со счетом 29:27. Затем в действиях пропала слаженность, наши девушки уступили в третьей партии, затем в четвертой. А на укороченном тай-брейке соперниц из Беларуси было уже не остановить.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. 26-й тур.

6 марта. «Минчанка» (Минск) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 3:2 (21:25, 27:29, 25:20, 25:21, 15:8).

Таким образом, все команды провели по 26 матчей в регулярном чемпионате Суперлиги. Челябинский клуб «Динамо-Метар» финишировал на 6-й позиции.

В первом его раунде южноуральской команде будет противостоять «Ленинградка». Уже 10 марта соперники встретятся в Санкт-Петербурге, а 14 марта состоится второй матч серии.

Волейбол. Суперлига. Женщины. Пары плей-офф:

«Динамо — Ак Барс» (1) vs «Динамо» Кр (8)

«Локомотив» (2) vs «Уралочка-НТМК» (7)

«Ленинградка» (3) vs «Динамо-Метар» (6)

«Динамо» М (4) vs «Заречье-Одинцово» (5)

Напомним, что в регулярном чемпионате команды провели между собой два поединка, обменявшись победами на своей площадке (3:0 и 3:1).

Фото: пресс-служба ВК «Динамо-Метар» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

Возрастное ограничение: 0+