Волейбольный клуб «Динамо‑Метар‑2» вышел в финальный этап Высшей лиги

Дубль челябинской команды поспорит за 1—6‑е места в турнире

Дублирующий состав женской волейбольной команды «Динамо-Метар» завоевал путевку в финальный этап Высшей лиги Б чемпионата России. Подопечные Елены Самойловой одержали три победы на домашнем туре в Челябинске. Теперь им предстоит побороться за 1—6‑е места в решающей стадии турнира, сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Метар».

6-й тур предварительного этапа чемпионата России в Высшей лиге Б прошел в Челябинске. Хозяйки площадки на домашнем паркете провели пять поединков, в которых одержали три победы.

Волейбол. Чемпионат России. Женщины. Высшая лига Б. 6-й тур. Результаты матчей с участием команды «Динамо-Метар-2»:

«Динамо-Метар-2» (Челябинск) — «Амурские тигрицы» (Хабаровск) — 3:0.

«Динамо-Метар-2» (Челябинск) — «Локомотив-Ангара» (Иркутск) — 0:3.

«Динамо-Метар-2» (Челябинск) — «Забайкалка» (Чита) — 3:1.

«Динамо-Метар-2» (Челябинск) — «Олимп» (Новосибирск) — 3:0.

«Динамо-Метар-2» (Челябинск) — «Алтай-АГАУ» (Барнаул) — 1:3.

По итогам шести туров «Динамо-Метар-2», одержав 21 победу в 30 матчах, обеспечил себе вторую строчку турнирной таблицы в группе «Сибирь» и выходит в финал за 1—6 места. Соревнования пройдут без учета очков предварительного этапа в два круга турами в следующие сроки: 1-й тур (31 марта — 6 апреля), 2-й тур (21—27 апреля).

Напомним, что «Динамо-Метар-2» является дебютантом турнира. Команду создали перед стартом сезона-2024/2025 для того, чтобы в ней получали игровую практику перспективные челябинские волейболистки.