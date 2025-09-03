Волейбольный клуб «Динамо» неудачно сыграл на турнире памяти Давыдова

Челябинская команда проиграла во всех трех матчах

Волейболисты «Локомотива-Изумруд» из Екатеринбурга выиграли предсезонный турнир памяти Виктора Давыдова в Челябинске. Неудачно провели матчи хозяева соревнований — местное «Динамо» уступило во всех трех поединках, заняв последнее место. Не лучшим образом выступили и волейболисты клуба «Магнитка», у них итоговая третья позиция, рассказывает корреспондент ИА «Первое областное».

Предсезонный волейбольный турнир памяти председателя Законодательного собрания Челябинской области В. Ф. Давыдова прошел во дворце спорта «Торпедо». Он собрал четырех участников Высшей лиги. Помимо хозяев соревнований, местного «Динамо», прибыли в южноуральскую столицу гости из Екатеринбурга, Нижневартовска и Магнитогорска.

Неудачно сыграли на домашнем предсезонном турнире волейболисты «Динамо». Они начали с поражения в южноуральском дерби от «Магнитки» — 1:3. Затем в равной борьбе уступили «Локомотиву-Изумруд» и «Югре-Самотлор» с одинаковым счетом 2:3.

Стоит отметить, что «бело-голубые» на равных бились с соперниками, дали им бой. То есть при благоприятных раскладах могли зацепиться за победу, не хватило лишь немного удачи и мастерства для того, чтобы склонить чашу весов в свою пользу. А это значит, что не все так плохо для челябинской команды в преддверии старта чемпионата в Высшей лиге А. Скажем, та же «Магнитка» уступила соперникам из Екатеринбурга и Нижневартовска со счетом 1-3 и 0-3.

Волейбол. Предсезонный турнир памяти председателя Законодательного собрания Челябинской области В. Ф. Давыдова. Результаты матчей:

«Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 3:0 (25:21, 25:22, 25:23).

«Динамо» (Челябинск) — «Магнитка» (Магнитогорск) — 1:3 (20:25, 25:21, 23:25, 17:25).

«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — «Магнитка» (Магнитогорск) — 3:0 (25:16, 25:19, 25:18).

«Динамо» (Челябинск) — «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) — 2:3 (22:25, 25:17, 31:29, 26:28, 7:15).

«Магнитка» (Магнитогорск) — «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) — 1:3 (9:25, 24:26, 25:19, 21:25).

«Динамо» (Челябинск) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 2:3 (25:21, 25:19, 20:25, 22:25, 9:15).

Таким образом, победителем предсезонного турнира в Челябинске стал «Локомотив-Изумруд» из Екатеринбурга, одержавший три победы из трех. Серебряные медали достались волейболисткам из «Югры-Самотлор». «Магнитка» на третьей позиции, а «Динамо» замкнуло турнирную таблицу.

Итоговое положение:

1. «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) — 8 очков.

2. «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 5 очков.

3. «Магнитка» (Магнитогорск) — 3 очка.

4. «Динамо» (Челябинск) — 2 очка.

Чемпионат России в Высшей лиге А стартует 18 октября. В этом сезоне на предварительном этапе уже не будет разделения команд по географическому принципу на два дивизиона — «Запад» и «Восток». В турнире примут участие 13 клубов, которые в ходе двухкругового турнира сыграют между собой, а восемь сильнейших получат путевки в плей-офф.