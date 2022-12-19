Волейболисты «Динамо» одержали две сухие победы над «Камой»

Челябинцы дважды выиграли в Высшей лиге чемпионата России

Челябинский мужской волейбольный клуб «Динамо» в очередном туре чемпионата страны в Высшей лиге «А» на своей площадке дважды обыграл пермскую «Каму» с одинаковым счетом 3:0. Южноуральцы продолжают погоню за тройкой лидеров турнира, сообщает пресс-служба ВК «Динамо».

Первый игровой день команды начали ровно. Дебютный сет проходил в упорной борьбе, однако в середине партии челябинцы вырвались вперед и довели дело до победы — 25:18. Вторая партия мало чем отличалась от предыдущей. Вновь, как и в предыдущем сете, все решила концовка, которую лучше провели хозяева — 25:19. Третий сет динамовцы начали мощно — 5:1. И не дали усомниться в своем превосходстве до самого конца. В итоге — 25:17.

Второй игровой день прошел по схожему сценарию — также равная игра вплоть до середины партии, а затем рывок «Динамо» и победа в каждом из трех сетов. Самой удачной оказалась вторая партия, которую хозяева выиграли со счетом 25:16. И это несмотря на то, что в дебюте уступали сопернику с разницей в три очка.

В третьей партии команды поначалу также шли вровень — 3:3, 4:4, 5:5. При счете 8:8 Владимир Купряшкин исполнил эйс. В середине партии начало вырисовываться преимущество хозяев, которое они не упустили. Вторая подряд победа с сухим счетом 3:0.

«Нам было очень важно победить. Отсюда и результат — два раза по 3:0. Конечно, рассчитывали на более серьезное сопротивление. Хотя в игре все равно присутствовали ошибки, например на подаче, когда мы серийно, друг за другом не подаем. Отсюда появляется нервозность. От этого мы пока не можем избавиться», — дал анализ игре команды наставник «Динамо» Алексей Андреев.

Высшая лига «А». Чемпионат России. Результаты:

17 декабря. «Динамо» — «Кама» — 3:0 (25:18, 25:19, 25:16)

18 декабря. «Динамо» — «Кама» — 3:0 (25:21, 25:16, 25:19)

В этом году челябинскому «Динамо» предстоит сыграть еще две игры. В Барнауле 24—25 декабря южноуральцы встретятся с «Университетом».