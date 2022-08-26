Волейболисты «Динамо» заняли второе место на предсезонном турнире в Челябинске

Турнир памяти Виктора Давыдова выиграл клуб «Локомотив-Изумруд» из Екатеринбурга

В Челябинске завершился волейбольный турнир памяти председателя Законодательного собрания Челябинской области Виктора Давыдова. В нынешнем году он прошел в 16-й раз. Победу в турнире одержала команда «Локомотив-Изумруд» из Екатеринбурга. Волейболисты челябинского «Динамо» заняли итоговое второе место, сообщает пресс-служба ВК «Динамо».

На протяжении трех дней команды состязались по круговой системе. Сам турнир получился насыщенным и богатым на события. Несмотря на товарищеский статус, в каждой игре соперники сражались за победу. Молодежная команда «Динамо-2» едва не сотворила сенсацию, сумев забрать одну партию у более опытных команд.

«Наша команда ежегодно принимает участие в турнире памяти председателя Законодательного собрания Челябинской области Виктора Федоровича Давыдова. Это были первые игры нового состава в начале сезона, плюс травмировался один основной игрок. Я считаю, это повлияло на итог. У нас были проблемы с составом. Но все поправимо, проведем работу над ошибками, будем еще усерднее тренироваться и продолжать подготовку к сезону», — прокомментировал старший тренер ВК «Динамо» Николай Куравкин.

Места на турнире распределись следующим образом: победу в турнире и главный кубок завоевал ВК «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург). Второе место заняли волейболисты ВК «Динамо» (Челябинск). На третьем — клуб «Магнитка» из Магнитогорска.