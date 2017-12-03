/ Актер Владислав Демин победил на челябинском ринге

Свой триумф он посвятил погибшему Дмитрию Марьянову.

Вчера, 2 декабря, в Чеябинске прошел бой между известным актером Владиславом Деминым и южноуральским спортсменом, мастером спорта Романом Архатом. Исход боя решило судейское решение. Арбитры отдали победу Владиславу Демину с разницей в одно очко: 30:29. Сам чемпион уральской лиги REM-93 прокомментировал, что бой был равным, и должна была быть ничья, а также поблагодарил организаторов.

Спасибо вам огромное, что пригласили. Я очень счастлив, что мне сегодня представилась возможность вновь встретиться с этим рингом. — обратился победитель.

После речи Влада Демина ведущий вечера рассказал, что накануне боец получил травму ноги, но отменять бой не стал, а свой поединок он посвятил ушедшему из жизни актеру Дмитрию Марьянову.

Вы многие меня знаете как актера и знаете сериал «Боец», с которого началась моя карьера. Меня судьба свела с главным героем этого фильма, мы подружились с Дмитрием Марьяновым. Я бы хотел, чтобы мы радостной грустью вспомнили о нем. Вспомнили о чем-то хорошем, о чем-то близком вам. — обратился Влад Марьянов.

Когда победитель закончил свою речь, в зале началось исполнение песни «Зурбаган» Владимира Преснякова из фильма «Выше радуги». Эта кинолента стала хитом в 80-х годах и принесла первую славу Дмитрию Марьянову, исполнявшему главную роль.



Напомним, 15 октября по дороге в больницу скончался актер театра и кино Дмитрий Марьянов. Его не стало на 48-м году жизни. В воскресенье во время отдыха на даче в Подмосковье актер почувствовал себя плохо. Друзья вызвали «скорую», однако по техническим причинам она не приехала. Тогда с помощью частной машины его попытались отвезти в ближайшую клинику. По предварительной информации, во время поездки у Марьянова оторвался тромб.