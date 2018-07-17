/ Герман Титов: «Все равны, никаких поблажек не будет!»

Главный тренер ХК «Трактор» обещает сформировать состав исходя из результативности.

Сегодня, 17 июля, челябинский «Трактор» провел открытую тренировку на стадионе имени Елесиной. Хоккеисты клуба прошли проверку на выносливость. Журналистам удалось пообщаться с несколькими новичками команды.

Главный тренер Герман Титов признается, что подопечные его порадовали. Их физическая подготовка позволяет показывать высокие результаты. Наставник отметил, что окончательный состав станет понятен после финских сборов. Каждому игроку предстоит заслужить место на льду.

Все равны, никому никаких поблажек не будет. Я так и с руководством разговаривал. Все будет достигаться результатом. Если человек проходит в состав, он у меня будет играть, если нет — мы будем прощаться. Если кто-то не будет подходить, будем смотреть ребят на рынке. — заверяет главный тренер «Трактора» Герман Титов.

Еще один новичок клуба — шведский нападающий Александр Бергстрем. Он только приехал в Челябинск. За короткий срок южноуральская столица, команда и тренерский штаб оставили приятные впечатления.

Тренерский штаб знает, что делает. Я думаю, что Герман Титов настоящий профессионал. Я в Челябинске только несколько дней, мне пока все нравится. Клуб хороший. — поделился легионер.

Напомним, впереди у челябинского «Трактора» сборы в Финляндии. Там «черно-белые» проведут три тренировочных матча. Следующий этап предсезонной подготовки — выступление на Кубке губернатора.