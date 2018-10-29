/ Велогонщики из Копейска успешно выступили на соревнованиях по маунтинбайку

﻿В активе спортсменов 3 золотых медали.

Велосипедисты Челябинской области триумфально выступили на соревнованиях по маунтинбайку в дисциплине «Велосипедный кросс». Чемпионат и первенство страны проходили с 25 по 28 октября в Ижевске. Отметим, что Южный Урал представляли ученики МБУ СШОР № 2 города Копейска.

В первый день соревнований состоялись заезды среди юношей и девушек. Среди девушек 15−16 лет победу одержала Диана Богданова, на втором месте Яна Мергасова. Среди юношей 13−14 лет первенствовал Александр Бабюк. Во второй день первенства состязались юниоры и юниорки 17−18 лет. И вновь копейчане отметились дублем. Егор Сапагин выиграл золотую медаль, а Сергей Булавин стал обладателем серебра. — рассказали сайту «Первый областной» в министерстве спорта Челябинской области.

Во второй соревновательный день прошел чемпионат России, где Эльвира Хуйруллина заняла второе место среди женщин. Борьба получилась настолько упорной, что судьи определили победителя только с помощью фотофиниша. Стоит упомянуть и Софью Мустафину, которая стала четвертой в категории девушек 13−14 лет.