Ватерпольный клуб «Динамо-Уралочка» завоевал серебро чемпионата России

Команда из Златоуста в финале уступила по пенальти «Кинефу-Сургутнефтегазу» — 12:14

Сегодня, 20 марта, в Златоусте завершился «Финал четырех» чемпионата России по водному поло среди женских команд. Команда «Динамо-Уралочка» в решающем матче за золото уступила 19-кратным чемпионкам страны — «Кинефу-Сургутнефтегазу» из Киришей. Судьбу чемпионства решила серия послематчевых пенальти, в которой удачливей были гости, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Многократные чемпионки страны здорово начали поединок. Усилиями Ксении Кример «Кинеф» вышел вперед в дебюте второго периода 5:2. «Уралочки» сумели найти в себе силы для того, чтобы сравнять счет, а в третьем отрезке матча выйти вперед. В заключительном периоде наша команда контролировала ход игры, вела с разницей в 2 мяча за две с небольшим минуты до финального свистка. Но не сумела удержать преимущество — 10:10.

Судьбу золотых медалей решили послематчевые броски. В них гости были точны, а наши девушки два раза не забили. Со счетом 14:12 клуб из Ленинградской области победил и в 20-й раз подряд завоевал титул чемпионов страны.