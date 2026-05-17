Ватерполистки «Уралочки» выбыли из борьбы за титул чемпионов России

Команда из Златоуста уступила дорогу в финал, проиграв нижегородскому «Буревестнику»

Женская команда «Динамо-Уралочка» из Златоуста упустила возможность побороться за титул чемпионов Евразийской ватерпольной лиги. По итогам полуфинальной серии плей-офф южноуральские спортсменки оба раза уступили нижегородскому «Буревестнику» (13:19 и 8:14). Теперь подопечным Михаила Накорякова предстоит побороться за бронзовые медали чемпионата, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Оба матча с волжанками девушки из Златоуста провели не лучшим образом. В Нижнем Новгороде наша команда не смогла составить соперницам конкуренцию. Итог встречи 13:19 не в нашу пользу. Ватерполисткам «Динамо-Уралочки» предстояло взять реванш в домашнем поединке. Увы, но и родные стены южноуральским спортсменкам не помогли.

Хотя начали поединок хозяйки уверенно и даже выиграли первый период со счетом 3:2. Но затем игра в атаке у «Динамо-Уралочки» перестала получаться. Наши девушки провалили второй период (1:5), позволив соперницам уйти в небольшой отрыв. Теперь уже «Буревестник» контролировал ход поединка.

В третьем отрезке матча команда из Златоуста попробовала было совершить камбэк, но сделать это не удалось. В заключительном периоде волжанки еще прибавили и одержали более чем уверенную победу — 14:8.

Водное поло. Евразийская ватерпольная лига. Женщины. Плей-офф. Полуфинал. Второй матч. 16 мая. «Динамо-Уралочка» (Златоуст) — «Буревестник» (Нижний Новгород) — 8:14 (3:2, 1:5, 3:3, 1:4).

«Динамо-Уралочка»: Вера Копцева (2), Ольга Лупиногина (2), Владислава Кваснина (1), Дарья Зубова (1), Екатерина Наумова (1), Мария Макарова (1).

«Буревестник»: Анастасия Адикова (3), Владислава Нечаева (2), Дарья Клюева (2), Дарья Бунакова (2), Светлана Тростина (1), Татьяна Черкасова (1), Ульяна Бычкова (1), Виктория Гуськова (1), Анна Арбузова (1).

«Буревестник» оформил выход в финал Евразийской ватерпольной лиги. За титул чемпионов нижегородский клуб поспорит с командой «Кинеф» из Киришей. Что касается «Динамо-Уралочки», то ей предстоит серия матчей за бронзовые медали чемпионата. Ее соперником станет дебютант турнира «Евразия» из Первоуральска.

Фото: пресс-служба ВК «Динамо-Уралочка» (Златоуст).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).