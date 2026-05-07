Ватерполистки «Уралочки» без борьбы вышли в полуфинал чемпионата ЕВЛ

Столичный клуб «СКИФ-Восток» получил техническое поражение из‑за неявки на матч в Златоуст

Женская команда «Динамо-Уралочка» из Златоуста вышла в полуфинал чемпионата Евразийской ватерпольной лиги, не сыграв ответный матч в первом раунде плей-офф со «СКИФ-Восток». Столичный клуб не прибыл на ответный матч четвертьфинала в Златоуст, ему было засчитано техническое поражение, сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Уралочка».

Ответный матч четвертьфинала чемпионата ЕВЛ должен был состояться в Златоусте 6 мая. Однако команда «СКИФ-Восток» из Москвы на явилась на игру, поэтому ей было засчитано техническое поражение. Таким образом, «Динамо-Уралочка» автоматически стала участником полуфинальной стадии турнира.

Напомним, что в первом матче, состоявшемся в Москве, команда из Златоуста одержала победу над соперницами со счетом 18:13. Соперник «Динамо-Уралочки» в полуфинале турнира еще не определен, он станет известен по итогам противостояния «Буревестник» (Нижний Новгород) — «Спартак» (Волгоград).